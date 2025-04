Папу Римского похоронили в Риме: как это было

Как пишет Vatican News, в полдень после отпевания в Ватикане траурный кортеж с бренными останками Папы Франциска направился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

Скорбная процессия двигалась по центральным улицам итальянской столицы, вдоль Римского Форума, рядом с Колизеем: около 150 тысяч паломников и жителей Рима увидели гроб Папы Франциска, установленный на белом папамобиле, и попрощались с Вселенским архиереем.

На ступенях базилики Санта-Мария-Маджоре собрались десятки неимущих, бездомных, мигрантов, временно освобожденных заключенных: они преподнесли свой последний дар – белую розу – Папе Франциску, который всегда считал "самых последних" своими возлюбленными детьми.

Pope Francis' mortal remains are carried aboard the popemobile through the streets of Rome to their eternal resting place at the Basilica of St. Mary Major, and his coffin pauses for a final salute to the ancient icon of Mary Salus Populi Romani. pic.twitter.com/i7CameHuDQ

Похоронный обряд был совершен в частном порядке в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Церемонию сопровождало пение четырех Псалмов и пяти молитвенных прошений, потом участники вознесли молитву "Отче наш". В конце молебна на гроб с бренными останками Папы Франциска были наложены печати камерленго Священной Римской церкви кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, Префектуры Папского дома, Отдела Папских богослужений и Капитула каноников базилики Санта-Мария-Маджоре.

Over a quarter of a million people from all walks of life gathered in St. Peter’s Square on Saturday to bid their final farewell to Pope Francis at his Requiem Mass.



The solemn liturgy was presided over by Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals, who was… pic.twitter.com/wyfUdycNk8