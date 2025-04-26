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Мир

Папу Римского похоронили в Риме: как это было

Папа Римский, похороны, Ватикан , фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 18:34 Фото: vaticannews.va
Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vatican News, в полдень после отпевания в Ватикане траурный кортеж с бренными останками Папы Франциска направился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

Скорбная процессия двигалась по центральным улицам итальянской столицы, вдоль Римского Форума, рядом с Колизеем: около 150 тысяч паломников и жителей Рима увидели гроб Папы Франциска, установленный на белом папамобиле, и попрощались с Вселенским архиереем.


На ступенях базилики Санта-Мария-Маджоре собрались десятки неимущих, бездомных, мигрантов, временно освобожденных заключенных: они преподнесли свой последний дар – белую розу – Папе Франциску, который всегда считал "самых последних" своими возлюбленными детьми.

Похоронный обряд был совершен в частном порядке в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Церемонию сопровождало пение четырех Псалмов и пяти молитвенных прошений, потом участники вознесли молитву "Отче наш". В конце молебна на гроб с бренными останками Папы Франциска были наложены печати камерленго Священной Римской церкви кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, Префектуры Папского дома, Отдела Папских богослужений и Капитула каноников базилики Санта-Мария-Маджоре.

После завершения этих обрядов гроб был опущен в нишу и окроплен святой водой под пение гимна Regina caeli. Последним актом стало составление нотариального свидетельства о погребении: документ был зачитан нотариусом Капитула каноников, а затем подписан кардиналом-камерленго, регентом Папского дома монсеньором Леонардо Сапиенцей, главой Отдела Папских богослужений архиепископом Диего Равелли и самим нотариусом.

Гробница сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Бергольо. Согласно пожеланию Папы, на гробнице лишь одна надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

23 апреля 2025 года тело Папы Римского Франциска выставили для прощания в соборе Святого Петра, где оно оставалось в течение трех дней до его похорон.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

Также сообщалось, что на похороны Папы Римского пришли 200 тысяч человек. Вместе с тем стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на похоронах Папы Римского и провели два коротких разговора. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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