Папу Римского похоронили в Риме: как это было

Церемония захоронения Папы римского Франциска 26 апреля 2025 гола завершилась в базилике Санта-Мария-Маджоре. Понтифик, согласно собственному желанию, был погребен в нише между капеллой Павла V (Паулиной) и капеллой Сфорца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vatican News, в полдень после отпевания в Ватикане траурный кортеж с бренными останками Папы Франциска направился в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

Скорбная процессия двигалась по центральным улицам итальянской столицы, вдоль Римского Форума, рядом с Колизеем: около 150 тысяч паломников и жителей Рима увидели гроб Папы Франциска, установленный на белом папамобиле, и попрощались с Вселенским архиереем.





На ступенях базилики Санта-Мария-Маджоре собрались десятки неимущих, бездомных, мигрантов, временно освобожденных заключенных: они преподнесли свой последний дар – белую розу – Папе Франциску, который всегда считал "самых последних" своими возлюбленными детьми.

Pope Francis' mortal remains are carried aboard the popemobile through the streets of Rome to their eternal resting place at the Basilica of St. Mary Major, and his coffin pauses for a final salute to the ancient icon of Mary Salus Populi Romani. pic.twitter.com/i7CameHuDQ — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

Похоронный обряд был совершен в частном порядке в нише бокового нефа между капеллой Папы Павла V (часовней Salus Populi Romani) и капеллой Сфорца. Церемонию сопровождало пение четырех Псалмов и пяти молитвенных прошений, потом участники вознесли молитву "Отче наш". В конце молебна на гроб с бренными останками Папы Франциска были наложены печати камерленго Священной Римской церкви кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, Префектуры Папского дома, Отдела Папских богослужений и Капитула каноников базилики Санта-Мария-Маджоре.

Over a quarter of a million people from all walks of life gathered in St. Peter’s Square on Saturday to bid their final farewell to Pope Francis at his Requiem Mass.



The solemn liturgy was presided over by Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals, who was… pic.twitter.com/wyfUdycNk8 — Vatican News (@VaticanNews) April 26, 2025

После завершения этих обрядов гроб был опущен в нишу и окроплен святой водой под пение гимна Regina caeli. Последним актом стало составление нотариального свидетельства о погребении: документ был зачитан нотариусом Капитула каноников, а затем подписан кардиналом-камерленго, регентом Папского дома монсеньором Леонардо Сапиенцей, главой Отдела Папских богослужений архиепископом Диего Равелли и самим нотариусом.

Гробница сделана из лигурийского мрамора, происходящего из земли предков Папы Бергольо. Согласно пожеланию Папы, на гробнице лишь одна надпись – Franciscus – и изображение его наперсного креста.

23 апреля 2025 года тело Папы Римского Франциска выставили для прощания в соборе Святого Петра, где оно оставалось в течение трех дней до его похорон.



Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти в Ватикане назвали инсульт и необратимую сердечную недостаточность. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

Также сообщалось, что на похороны Папы Римского пришли 200 тысяч человек. Вместе с тем стало известно, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на похоронах Папы Римского и провели два коротких разговора.