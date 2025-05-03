Трамп шокировал общественность в образе Папы Римского

Президент США Дональд Трамп выложил свой портрет в образе Папы Римского и создал ажиотаж в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Политик опубликовал картину минувшей ночью в своей персональной соцсети Truth Social.

Фото: truthsocial

Недавно Трамп пошутил, что хотел бы стать новым папой римским. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, а видео опубликовал Forbes Breaking News на своем YouTube канале.

"Я бы хотел быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один", – сказал тогда Трамп.

Он добавил, что у него нет предпочтений среди возможных кандидатов на пост понтифика.

Собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский, пройдет 7 мая. Для победы кандидатам на пост главы Римско-католической церкви необходимо набрать две трети голосов 138 кардиналов.