Маленький монстр по имени Лабубу стал мировым трендом

Пушистые коллекционные фигурки, которые продаются в фирменных коробках в Pop Mart, раскупаются за считанные секунды, поскольку люди толпятся в очередях в надежде заполучить одну из них, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в последние недели социальные сети заполонили видеоролики, на которых коллекционеры обмениваются советами о том, как заполучить Лабубу – пушистую куклу с острыми ушами и озорной улыбкой.

<br>

Созданный в 2015 году Касингом Лангом, художником, родившимся в Гонконге и живущим в Бельгии, Лабубу является одним из "монстров", вдохновленных скандинавской мифологией в серии детских книг Ланга.

<br>

Последняя коллекция Labubu поступила в продажу в США 25 апреля. Ее распродали за считанные секунды по цене 27,99 долларов (14 411 тенге) за одну коробку или 167,94 доллара (86 470 тенге) за набор из шести штук. Реселлеры уже выставили их на таких сайтах, как eBay, по ценам, в два раза превышающим эти.

<br>

Куклы Лабубу производятся и продаются компанией Pop Mart, китайским ритейлером, известным своими коллекционными предметами в "скрытых коробках", благодаря чему покупатели не знают, какой цвет или дизайн они получат, пока не откроют коробку. Поэтому фанаты игрушки пытаются собрать фигурки разных цветов.

<br>

Покупатели по всему миру часами ночуют в палатках перед магазинами Pop Mart. Это помешательство даже породило рынок фанатских нарядов, которые можно использовать для одевания кукол Лабубу.

<br>

Эта игрушка добралась и до казахстанских магазинов, но мода на маленького монстра пока не стала столь глобальной.

Ранее мы писали, что необычная соцсеть набрала популярность у американских зумеров.