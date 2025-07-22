#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
529.44
617.06
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
529.44
617.06
6.76
Мир

Производитель Лабубу обогнал "Газпром" по стоимости

лабубу, газпром, стоимость , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:51 Фото: instagram/popmart
Китайская компания Pop Mart, известная выпуском коллекционных игрушек, включая популярную фигурку Лабубу, обошла российский газовый гигант "Газпром" по рыночной капитализации, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные платформы Companies Market Cap, пишет lenta.ru.

По состоянию на 22 июля 2025 года капитализация Pop Mart составила 42,4 млрд долларов, тогда как стоимость "Газпрома" оценивается в 38,8 млрд долларов. Таким образом, Pop Mart заняла 518-е место в глобальном рейтинге компаний, а "Газпром" расположился на 569-й строчке.

Рост стоимости китайской компании аналитики связывают с продолжающимся глобальным спросом на дизайнерские игрушки и коллекционные продукты, тогда как "Газпром" сталкивается с последствиями санкционного давления и снижением экспортных доходов.

Ранее сообщалось, что предприниматель, чья компания продает Лабубу, вошел в топ-10 богатых китайцев. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
40-летний Моки – рекордсмен Книги Гиннесса и любимец Голливуда – ушел из жизни
Мир
17:46, Сегодня
40-летний Моки – рекордсмен Книги Гиннесса и любимец Голливуда – ушел из жизни
Государство исчезает в Тихом океане: начинается первая в мире миграция целой нации
Мир
15:54, Сегодня
Государство исчезает в Тихом океане: начинается первая в мире миграция целой нации
В Афганистане арестовали женщин за неправильное ношение хиджаба
Мир
08:32, Сегодня
В Афганистане арестовали женщин за неправильное ношение хиджаба
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: