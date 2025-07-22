Производитель Лабубу обогнал "Газпром" по стоимости

Китайская компания Pop Mart, известная выпуском коллекционных игрушек, включая популярную фигурку Лабубу, обошла российский газовый гигант "Газпром" по рыночной капитализации, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные платформы Companies Market Cap, пишет lenta.ru.

По состоянию на 22 июля 2025 года капитализация Pop Mart составила 42,4 млрд долларов, тогда как стоимость "Газпрома" оценивается в 38,8 млрд долларов. Таким образом, Pop Mart заняла 518-е место в глобальном рейтинге компаний, а "Газпром" расположился на 569-й строчке.

Рост стоимости китайской компании аналитики связывают с продолжающимся глобальным спросом на дизайнерские игрушки и коллекционные продукты, тогда как "Газпром" сталкивается с последствиями санкционного давления и снижением экспортных доходов.

Ранее сообщалось, что предприниматель, чья компания продает Лабубу, вошел в топ-10 богатых китайцев.

