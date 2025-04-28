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Мир

Лондонский марафон побил мировой рекорд по количеству бегунов

Бег, марафон, люди, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 06:30 Фото: pexels
45-й в истории Лондонский марафон стал "исключительным", поскольку побил мировой рекорд по количеству финишировавших и привлек рекордное количество зрителей, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, общее количество зрителей превысило предыдущий рекорд в 55 646 человек, установленный в Нью-Йорке, а также побило общий рекорд по количеству зрителей.

Вечером 28 апреля число финишировавших превысило предыдущий рекорд в 55 646 человек в Нью-Йорке.

Директор гонки Хью Брашер сообщил, что их поддержали около 800 тыс. человек – примерно на 60 тыс. больше, чем обычно – из-за теплой погоды и большего числа участников.

Накануне в Алматы тоже прошел очередной полумарафон по бегу, который завершился смертью двоих участников. И к сожалению, это не редкость.

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Аксинья Титова
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