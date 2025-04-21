От смерти не убежишь: почему люди умирают во время марафона

Накануне в Алматы прошел очередной полумарафон по бегу, который завершился смертью двоих участников. И к сожалению, это не редкость. Несчастные случаи повторяются из года в год. Что нужно знать любителям бега перед тем, как принять участие в спортивном мероприятии, – в материале Zakon.kz.

20 апреля 2025 года в Алматы прошел полумарафон – ежегодное беговое соревнование, в котором приняло участие несколько тысяч спортсменов. Во время преодоления дистанции в 21,1 км произошло сразу два трагических случая: Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади скончались во время соревнования. По словам организаторов марафона, мужчины были постоянными участниками забегов в Алматы.

Гибель участников по предварительному заключению связали с тромбоэмболией легочной артерии, хронической артериальной гипертензией, острой сердечной недостаточностью.

После трагедии в Министерстве туризма и спорта РК решили ужесточить требования к проведению подобных мероприятий в Казахстане. О том, что разрабатывается предложение, заявил министр профильного ведомства Ербол Мырзабосынов в соцсетях.

Смерти на марафонах происходят с печальной периодичностью. Организм спортсменов не всегда в силах преодолеть интенсивную нагрузку, и бег на длинные дистанции для некоторых становится фатальным мероприятием.

Так, в 2023 году участник марафона Руслан Жолдыбаев умер за несколько метров до финиша в Алматинской области. Врачи констатировали у 41-летнего спортсмена остановку сердца.

В 2022 году погиб участник марафона в Алматы 47-летний Рустем Садыков. Это произошло после того, как мужчина преодолел дистанцию в 10 километров. Медики боролись за жизнь бегуна, им удалось запустить сердце, но оно снова остановилось уже навсегда.

Внезапная остановка сердца стала причиной гибели 18-летнего Максима Королева в 2018 году. Он также был участником алматинского полумарафона.

Нередко демонстрация выносливости становится причиной смерти у спортсменов. По словам кардиолога, доктора PhD, врача высшей категории Айжан Альмухановой, перед тем как принять участие в марафоне, каждый, кто собирается бежать большую дистанцию, должен пройти полный Check Up.

"Убедительной причиной для обследования должен стать тот факт, если у будущего участника марафона имеется неблагополучная наследственность и кто-то в семье имел сердечно-сосудистые заболевания, страдал от повышенного тромбообразования, были случаи инфарктов, инсультов у ближайших родственников. В таком случае однозначно нужна экспертная кардиологическая диагностика". Айжан Альмуханова

Всем людям, планирующим участвовать в соревнованиях, нужно сдать элементарный перечень анализов: общий анализ крови, маркеры на тромбообразование, сделать ЭКГ, эхокардиографию (УЗИ сердца).

Также врач отметила, что иногда марафонцы проходят простое обследование, которое не выявляет какие-то проблемы, человек принимает участие в марафоне, но, к сожалению, соревнования для него заканчиваются трагедией.

"Зачастую это непредсказуемо, потому что неизвестно, как поведет себя организм марафонца во время интенсивного забега. Многие бегут, устают, появляются слабость и головокружение, но в то же время азарт успешно закончить соревнования преобладает над внимательностью к своему организму, и, конечно, в такие моменты, когда идет истощение всех компенсаторных механизмов, случается беда". Айжан Альмуханова

Поэтому, отметила специалист, чтобы избежать страшных последствий, необходимо готовиться к серьезным нагрузкам, тренироваться, а если плохо себя почувствуете, не нужно продолжать соревнование. Лучше сойти с дистанции, отдохнуть или завершить марафон. Но все зависит от того или иного человека.

Также врач назвала самые распространенные причины гибели спортсменов во время соревнований.

"Если говорить о сердечно-сосудистой патологии, то, по данным различных исследований, наиболее частыми причинами внезапных смертей при забегах становится коронарная недостаточность. Это потому, что при большой нагрузке происходит дисбаланс доставки кислорода, питательных веществ и его потреблением. Следовательно, за счет этого снижается интенсивность кровотока к сердечной мышце. Иногда он полностью останавливается, что приводит к тому, что происходит остановка сердца. Но чаще всего это наблюдается у людей старшего возраста, у которых был риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если говорить о молодых людях, то наиболее распространенной причиной становится гипертрофическая кардиомиопатия, которая является генетическим заболеванием. Характеризуется тем, что за счет определенных белков идет утолщение сердечной мышцы. Она становится толстая, за счет этого снижается выброс крови, и на фоне кардиомиопатии происходит аритмия, внезапная коронарная смерть", – объяснила врач.

Но у этих людей в анамнезе были смерти родителей в раннем возрасте, прослеживаются наследственные моменты.

Также одной из причин может стать то, что у человека существует аритмия. Из-за нагрузки и выброса адреналина сердце сокращается с бешенной скоростью. В этом случае есть опасность возникновения желудочковой тахикардии. Пульс учащается до 120 ударов в минуту и больше, и такое состояние тоже может привести к развитию сердечно-сосудистого осложнения и смерти.

Кроме сердечных проблем, конечно, есть и ряд других факторов, сказала врач. Еще одним из значимых моментов ухудшения самочувствия выступает резкое изменение погодных условий, что также влияет на физическое состояние спортсмена.

"Было жарко и стало резко холодно. Вот эта совокупность факторов и создает опасную ситуацию влияния на сосуды", – отметила врач-кардиолог.

Хотя, по данным британских исследователей, считается, что на 80 тыс. случаев приходится одна смерть при забегах. Если сравнивать вероятность умереть человеку среднего возраста от любых причин, то эта цифра составляет 100 тыс. на один случай. Поэтому здесь не предугадать. Но люди могут обезопасить себя, проводя детальный Check Up перед марафонами, и озадачиться тем, чтобы перед забегом посетить узких специалистов и более сознательно относиться к бегу на большие дистанции, отметила кардиолог.

Мы также побеседовали с генеральным секретарем Ассоциации легкой атлетики Центральной Азии, заслуженным тренером Республики Казахстан Алексеем Кондратом.

Спортсмен призывает не принимать участие в марафонах и других соревнованиях по всем видам спорта без специальной подготовки.

"Без этого категорически нельзя выходить на старт, ни в одном виде спорта, а тем более в таких видах легкой атлетики, как марафон и полумарафон. К этим видам не подходит высказывание "Это может каждый!" Ведь никто в здравом уме не пытается, например, без подготовки прыгнуть на лыжах с 90-метрового трамплина или поднять штангу в 200 кг. Так и полумарафон, и марафон требуют длительной в зависимости от возраста, состояния здоровья и прочих условий иногда многолетней тренировки". Алексей Кондратов

Он добавил, что путь к марафону или полумарафону занимает у спортсменов несколько лет. Поэтому необходима длительная подготовка под медицинским контролем.

Также заслуженный тренер назвал важные правила, которые необходимо соблюдать во время спортивных соревнований бегунам.

"В легкой атлетике на любой дистанции каждый спортсмен знает, что после финиша нельзя резко останавливаться. Спортсмен может даже потерять сознание. Есть понятие "гравитационный шок". При резкой остановке может возникнуть остроразвивающееся патологическое состояние, когда в результате активного прилива крови к мышцам ног во время бега при резкой остановке большая часть крови остается в нижней части тела. Резко снижается возврат крови к сердцу, а от него – в артериальное сосудистое русло. Давление артериальной крови падает, мозг оказывается в условиях пониженного кровоснабжения и гипоксии. В результате бегун ощущает головокружение, тошноту и обморочное состояние", – сказал Алексей Кондратов.

Поэтому спортсмены должны продолжать хоть и медленно, но двигаться, постепенно возвращаясь в нормальное состояние.

Случаев смертей на марафонских, полумарафонских и иных дистанциях каждый год в мире фиксируется не один десяток, а то и сотен. Но, как правило, эти трагедии не связаны с плохой организацией соревнований или с безответственностью организаторов, считает генеральный секретарь Ассоциации легкой атлетики ЦА.

"Я прочел большое количество комментариев по поводу вчерашней трагедии. В большинстве своем люди не хотят даже разобраться в случившемся, а сразу вешают ярлыки. Виноваты и организаторы, и медики, и вообще нужно запретить забеги, и проблема решена. Организаторы алматинского марафона – специалисты высокого класса. То, что они делали все эти годы, это очень квалифицированная работа, возможно, одна из лучших на Азиатском континенте. Говорю это как человек, повидавший не один чемпионат Азии по марафону, марафоны Гонконга, Японии, Южной Кореи. Безусловно, они лучшие в Центральной Азии. И, я уверен, они стараются все предусмотреть". Алексей Кондратов

Насчет медиков, если кто внимательно читал сообщения, бригады реаниматоров были на месте в течение одной минуты. Но сделать ничего не смогли, и не нужно обвинять их в непрофессионализме, продолжил наставник.

"Произошла трагедия, форс-мажор. Всем, кто решает участвовать в забегах на марафонские, полумарафонские, да и вообще на любые дистанции, необходимо помнить об этом, готовиться, проходить углубленный, с выявлениями патологий медицинский контроль, и только после этого выходить на старт", – заключил Алексей Кондратов.

Организаторы полумарафона рассказали Zakon.kz об условиях участия в спортивном мероприятии по массовому забегу. По их словам, они не имеют каких-либо юридических оснований требовать предоставления результатов обязательного медицинского обследования у будущих участников.

"Однако мы настоятельно рекомендуем всем участникам проходить медицинский осмотр перед забегом. Это важный шаг в подготовке к марафону и ответственное отношение к собственному здоровью. Конечно, мы будем рассматривать, что мы можем улучшить или пересмотреть, но следует учитывать, что организаторы могут устанавливать условия участия или в пределах каких-то международных практик или же требований законодательства РК. Мы соответствуем всем международным стандартам, двигаемся в соответствии с ними, проводим всю просветительскую работу, организуем сотни бесплатных мероприятий. Остальное уже за сознательность людей. Есть сферы, которые мы не можем контролировать, можем только влиять на них позитивно, что мы и делаем", – ответили на официальный запрос редакции.

Ранее сообщалось, что в Алматы во время проведения Almaty Half Marathon скончались двое участников – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. На сайте забега отмечалось, что погибшие уже преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками подобных спортивных мероприятий в Алматы.