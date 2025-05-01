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Мир

Немцы удивили полицию своим поведением в самую страшную ночь года

Германия, демонстрации, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 16:31 Фото: Telegram/BILD_Russian
Полицейские Берлина и Гамбурга поделились радостью – минувшая ночь с 30 апреля на 1 мая оказалась самой мирной за последние годы, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, обычно в эту дату, которую во многих странах отмечают как Вальпургиева ночь, в Германии проходят многочисленные демонстрации, которые сопровождаются массовыми беспорядками и задержаниями.

В этот раз полицейские отмечают, что в Берлине удалось избежать переворачивания машин, горящих мусорных контейнеров, переполненных приемных отделений. И это несмотря на несколько демонстраций в различных районах города.

"Под лозунгом "Зарплаты – повысить, арендную плату – снизить, мир – установить" вчера вечером по району Веддинг прошло около 250 человек. Участники требовали, среди прочего, снижения арендной платы, немедленной отмены сокращений в социальном, медицинском и культурном секторах, а также прекращения военного наращивания", – пишет издание.

Избежать использования пиротехники не удалось, а в полицейских бросали яйца и выкрикивали запрещенные лозунги. Но в целом "ничего выходящего за рамки", по словам представителя полиции, не произошло. Задержаний не было.

"Мы оглядываемся, возможно, на самый мирный 30 апреля в последние годы", – сказал пресс-секретарь полиции Флориан Нат.

Всего в Берлине было задействовано 2500 сотрудников полиции, в связи с демонстрациями и мероприятиями 1 мая будут задействованы еще около 5700 полицейских – это соответствует масштабам предыдущих лет.

20 апреля 2025 года сообщалось о стрельбе в центре Берлина. Ее открыли неизвестные возле отеля Hilton. Ранения получил один человек.

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Андрей Дюсупов
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