США призвали Индию и Пакистан снизить "градус напряженности"

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил поддержку Индии и призвал Пакистан провести расследование после того, как боевики убили 26 человек в спорном регионе Кашмир, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, государственный секретарь США Марко Рубио призвал Индию и Пакистан к сотрудничеству для снижения напряженности.

После телефонных разговоров Рубио с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом государственный департамент выразил поддержку Индии в борьбе с экстремизмом и призвал Пакистан к сотрудничеству в расследовании нападения.

"Рубио "призвал пакистанских чиновников к сотрудничеству в расследовании этого бессовестного нападения", – заявил Госдепартамент.

Вашингтон осудил атаку, не критикуя Пакистан. Индия в свою очередь обвиняет Пакистан, который отрицает свою ответственность, призвая к нейтральному расследованию.

На Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, претендуют как Индия с преобладающим индуистским населением, так и Пакистан с преобладающим мусульманским населением. Страны контролируют лишь части этой территории. Из-за этого возникают конфликты.

Ранее мы сообщали, что на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка.