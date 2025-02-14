В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета

Минувшей ночью самолет с государственным секретарем США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен, сообщает Zakon.kz.

Высокопоставленный чиновник, направлявшийся на Мюнхенскую конференцию, неожиданно сменил маршрут, передает новостное агентство внутренней безопасности США на своей странице в Х.

🚨Update: U.S. Secretary of State Marco Rubio’s plane, which is on the way to Germany for the Munich Security Conference, has turned around for having cracks in the windshield. pic.twitter.com/XpX0ryzXen — US Homeland Security News (@defense_civil25) February 14, 2025

Самолет развернулся над Атлантикой и взял курс обратно на авиабазу Эндрюс. Причиной стала трещина в лобовом стекле. Отмечается, что для полета в Мюнхен самолет будет заменен.