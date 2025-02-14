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Мир

В США самолет Марко Рубио резко развернулся во время полета

Самолет, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 07:50 Фото: Х/SecRubio
Минувшей ночью самолет с государственным секретарем США Марко Рубио резко развернулся во время полета в Мюнхен, сообщает Zakon.kz.

Высокопоставленный чиновник, направлявшийся на Мюнхенскую конференцию, неожиданно сменил маршрут, передает новостное агентство внутренней безопасности США на своей странице в Х.

Самолет развернулся над Атлантикой и взял курс обратно на авиабазу Эндрюс. Причиной стала трещина в лобовом стекле. Отмечается, что для полета в Мюнхен самолет будет заменен.

Фото: adcbexchange

В Мюнхене начинается ежегодная конференция по безопасности, на которой президентом США Дональдом Трампом анонсировалась встреча представителей Украины, России и США.


Накануне сначала Трамп и Путин поговорили по телефону, следом Трамп созвонился с Зеленским.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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