Пять человек погибли в Индии в результате атаки Пакистана

В результате атаки Пакистана в спорном регионе Джамму на границе между двумя странами погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на местные органы правопорядка. Столкновение произошло на линии, разделяющей контролируемые Индией и Пакистаном территории Кашмира.

Ранее агентство PTI сообщало, что в результате удара по Джамму и индийской части Кашмира погиб заместитель комиссара Радж Кумар Тхапа. Также были ранены двое его сотрудников. Пострадавших госпитализировали, однако спасти чиновника не удалось.

В ночь на 10 мая 2025 года армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию, которая стала прямым ответом "на продолжительные провокации Индии".

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.