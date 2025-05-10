Пять человек погибли в Индии в результате атаки Пакистана
Об этом пишет информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на местные органы правопорядка. Столкновение произошло на линии, разделяющей контролируемые Индией и Пакистаном территории Кашмира.
Ранее агентство PTI сообщало, что в результате удара по Джамму и индийской части Кашмира погиб заместитель комиссара Радж Кумар Тхапа. Также были ранены двое его сотрудников. Пострадавших госпитализировали, однако спасти чиновника не удалось.
В ночь на 10 мая 2025 года армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию, которая стала прямым ответом "на продолжительные провокации Индии".
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после теракта 22 апреля, когда группа людей расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.