Женщины-машинисты впервые появились в метро Ташкента

На днях в ташкентском метро впервые появились женщины-машинисты электропоездов, сообщает Zakon.kz.

Работают они на наземных линиях, и пока еще вместе с наставниками. Однако уже совсем скоро все будут делать самостоятельно, передает телеканал "МИР".

Три месяца в роли дублера, а дальше сами. Набор в первую женскую группу машинистов электропоездов объявили в прошлом году. Принимали тех, кто уже работал в различных службах метрополитена. После собеседования, медкомиссии и психологического тестирования отобрали 16 женщин.

Учеба длилась 11 месяцев. Со слов женщин, изучали все: от правил эксплуатации до технического устройства поездов и принципов работы пневмооборудования.

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