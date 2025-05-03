Пакистан испытал дальнобойную ракету на фоне конфликта с Индией

Пакистанские военные заявили об испытаниях ракеты большой дальности на фоне растущей напряженности в отношениях с соседней Индией, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, целью обучения была проверка навигационной системы и маневровости этого вооружения.

На вооружении Пакистана уже есть баллистические ракеты Abdali-I с дальностью стрельбы в 180 км и весом боевой части в 500 кг.

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Несколько дней назад корабли Военно-морских сил Индии провели испытательные пуски ракет, продемонстрировав их способность поражать отдаленные цели.

Индийские чиновники считают, что испытание Пакистаном дальнобойной ракеты провокационно и приведет к эскалации напряженности.

На Кашмир, населенный преимущественно мусульманами, претендуют как Индия с преобладающим индуистским населением, так и Пакистан с преобладающим мусульманским населением. Страны контролируют лишь части этой территории. Из-за этого возникают конфликты.

Ранее США призвали Индию и Пакистан снизить "градус напряженности".