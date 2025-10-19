Китай обвиняет США в крупной кибератаке

Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в проведении кибератак на национальный центр времени КНР, сообщает Zakon.kz.

В Пекине заявили, что любой ущерб, нанесенный соответствующим объектам, мог нарушить сетевые коммуникации, финансовые системы и энергоснабжение, пишет ABC News.

Министерство государственной безопасности КНР в сообщении WeChat заявило, что американское агентство воспользовалось уязвимостями в сервисах обмена сообщениями иностранного бренда мобильных телефонов, чтобы украсть конфиденциальную информацию с устройств сотрудников Национального центра службы времени в 2022 году. Бренд не уточняется.

По данным агентства, американское агентство также использовало 42 типа "специального оружия для кибератак" для атаки на многочисленные внутренние сетевые системы центра и пыталось проникнуть в ключевую временную систему в период между 2023 и 2024 годами.

Компания заявила, что у нее есть доказательства, но не предоставила их по почте.

В заявлении говорится, что центр времени отвечает за генерацию и распространение стандартного времени Китая, а также предоставляет услуги синхронизации времени таким отраслям, как связь, финансы, энергетика, транспорт и оборона. Центру были предоставлены рекомендации по устранению рисков.

"США обвиняют других в том, что делают сами, постоянно раздувая слухи о китайских киберугрозах", – говорится в КНР.

Посольство США пока не прокомментировало эту информацию.

С приходим Трампа во главу США между странами началась торговая война. Ранее Китай ответил на угрозы о введении новых пошлин.