КНБ начал масштабные задержания крупных ОПГ

В Казахстане начались масштабные задержания крупных организованных преступных группировок (ОПГ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет МИА "Казинформ", сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел при координации Генпрокуратуры проводят задержания в нескольких регионах страны.

"Задержания одновременно проводятся в Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях. В проводимых мероприятиях задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств", – говорится в сообщении.

По данным КНБ, задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных регионах РК с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном, в Жамбылской, Туркестанской и Жетысуской областях, соответственно.

4 октября 2023 года депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем запросе на имя премьер-министра и главы КНБ заявил, что малый бизнес в ряде регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабиты – приверженцы радикального исламского течения. Подробнее можете прочитать здесь.