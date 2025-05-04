Работу Пикассо стоимостью более 12 тысяч евро нашли в комиссионке

В бельгийском городе Антверпен сотрудники комиссионного магазина обнаружили среди пожертвованных вещей керамическое блюдо работы Пабло Пикассо, сообщает Zakon.kz.

По информации The Brussels Times, эта работа великого художника оценивается более чем в 12,6 тыс. евро – свыше семи миллионов тенге.

"Блюдо украшает рельефный рисунок боя быков. Как оказалось, знаменитый художник изготовил его 11 марта 1953 года. Существовало лишь 200 экземпляров этой работы, и остается неизвестным, сколько из них уцелели", – говорится в публикации.

Кто именно оставил блюдо в комиссионке, выяснить так и не удалось. В итоге его решили продать с аукциона. Покупатель заявил, что намерен пожертвовать блюдо благотворительному фонду, помогающему детям с аутизмом.

Ранее сообщалось, что в известной картине австрийского художника нашли медицинский подтекст. Речь идет о работе Густава Климта "Поцелуй". Корейские ученые предложили новое толкование символики красных дисков, изображенных на холсте.