Картина Пикассо пропала по дороге на выставку

Испанская полиция расследует исчезновение картины Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой", которая пропала по пути из Мадрида на выставку в Гранаде, пишет CNN. Картина должна была появиться на выставке 9 октября 2025 года.

Фото: CNN

Работа гуашью 1919 года размером 12,7 на 9,8 сантиметра принадлежит частному коллекционеру и застрахована на 600 тысяч евро (около 376 млн тенге). По данным фонда CajaGranada, все произведения прибыли в культурный центр вовремя и были перемещены под видеонаблюдением.

Картина числилась среди доставленных экспонатов, но утром, во время распаковки, сотрудники обнаружили, что "Натюрморт с гитарой" отсутствует. Записи камер за выходные не зафиксировали никаких инцидентов.

Фонд сообщил о пропаже в полицию, которая внесла работу в международную базу данных похищенных произведений искусства. Пока неизвестно, где и когда именно исчезла картина.

Пикассо остается одним из самых частых целей воров: его работы неоднократно исчезали и спустя годы вновь находились.

В мае 2025 года в бельгийском городе Антверпен сотрудники комиссионного магазина обнаружили среди пожертвованных вещей керамическое блюдо работы Пабло Пикассо.