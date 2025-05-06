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Мир

В Новой Зеландии предлагают запретить соцсети для детей младше 16 лет

Социальные сети, фейсбук, facebook, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 09:15 Фото: pexels
В Новой Зеландии разработали законопроект по образцу австралийских законов. Цифровые платформы будут проверять возраст пользователей, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Новой Зеландии предложил запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, чтобы защитить их от материалов с насилием и кибербуллинга, сообщает The Guardian.

Кристофер Лаксонс заявил, что новые поправки заставят администрации соцсетей проверять, достигли ли пользователи 16 лет, прежде чем разрешить им создать аккаунт. В противном случае им будет грозить штраф до 1,2 млн долларов.

"Родители постоянно говорят нам, что их очень беспокоит влияние социальных сетей на их детей. И они говорят, что им очень трудно управлять доступом к социальным сетям".Кристофер Лаксонс

Предлагаемый запрет в значительной степени повторяет австралийский. В ноябре 2024 года там приняли закон, запрещающий доступ в соцсети детям до 16 лет.

Этот шаг вызвал бурную реакцию со стороны крупных технологических компаний, которые назвали законы "поспешными", "расплывчатыми" и "проблематичными".

Ранее стало известно, что Австралия вводит запрет на использование TikTok на правительственных устройствах.

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Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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