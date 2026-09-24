Почему хотят ввести запрет на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов 24 сентября 2026 года в кулуарах Дворца независимости прокомментировал возможность введения запрета на регистрацию в соцсетях для детей младше 16 лет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многие дети активно ведут соцсети и размещают собственные развлекательные видео. Они поинтересовались, не возникнет ли риск, что в случае введения такого запрета талантливым детям станет сложнее находить свою аудиторию.

"Если ребенок талантливый, то о нем действительно узнают. У нас сейчас есть большое количество площадок, конкурсов, фестивалей для выявления таких ребят. Это первое. Второе – никто не запрещает родителям рассказывать о своих детях. То есть это можно будет делать через родительские аккаунты", – сказал Евгений Кочетов.

Он объяснил необходимость введения данной нормы.

"Речь не о том, чтобы ограничить талант, не о том, чтобы мы меньше слышали голоса детей. Речь в первую очередь о том, чтобы оградить их от психологического воздействия, кибербуллинга и других рисков, которые несут социальные сети. Поэтому мы уверены, что талантливых детей в Казахстане от этой поправки точно меньше не станет", – резюмировал он.

Ранее Евгений Кочетов рассказал, как могут реализовать норму об ограничении доступа в соцсети для детей младше 16 лет.