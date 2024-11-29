В Австралии детям запретили пользоваться соцсетями

Власти Австралии одобрили законопроект о запрете на использование социальных сетей подростками младше 16 лет: они не смогут создавать новые учетные записи на платформах до разрешенного возраста, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона.

Теперь владельцы TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram, Facebook, X должны принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов (почти 16,5 млрд тенге).

Авторы инициативы считают, что запрет позволит защитить детей от вреда, в том числе психологического, который наносят соцсети.

Также интересен факт, как отмечено в публикации CNN, что законопроект был утвержден Сенатом вечером 28 ноября 2024 года. На обсуждение закона ушла всего неделя.

Как именно будет определяться возраст пользователя, пока не известно.

Технологический миллиардер Илон Маск, владелец социальной медиа-платформы X, уже выступал с критикой по этому поводу.

В нашей стране предлагали запретить TikTok 3 октября 2024 года. Тогда депутат Сената Геннадий Шиповских выразил обеспокоенность негативным влиянием контента на пользователей популярной платформы, среди которых немало детей.