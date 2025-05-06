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Мир

ЕС потратит 533 млн долларов на привлечение ученых со всего мира

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 10:57 Фото: pixabay
Европейский союз выделит 533 млн долларов на новую научную инициативу, целью которой станет привлечение талантливых исследователей из-за рубежа, сообщает Zakon.kz.

Программа получила название "Выбери Европу для науки" и будет финансироваться с 2025 по 2027 год. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Сорбонне.

Инициатива стала ответом на сокращения научного финансирования в США при администрации Дональда Трампа.

Хотя в своей речи фон дер Ляйен прямо не упомянула США, известно, что в последние годы Вашингтон прекратил выделение миллиардов долларов на научные гранты, а новый проект бюджета предполагает дальнейшее урезание расходов на науку и исследовательские программы.

"Сейчас, как никогда, нам нужно отстаивать науку. В современном мире ее роль подвергается сомнению, и это большая ошибка. Без науки мы не сможем решить ни одну глобальную проблему – от изменения климата до здравоохранения".Урсула фон дер Ляйен

Она подчеркнула, что наука универсальна и не имеет границ – ни политических, ни этнических, ни национальных.

Вслед за ЕС Франция отдельно выделит еще 113 млн долларов на поддержку науки. Макрон отметил, что "несколько лет назад никто бы не поверил, что крупнейшая демократия мира начнет отменять научные программы из-за слов "разнообразие" или "инклюзивность" в их названиях".

Речь идет о политике администрации Трампа, которая сократила финансирование университетов, включая Гарвард, из-за их инициатив в области равенства и многообразия. Министерство образования США также приостановило новые гранты университету на сумму более 1 млрд долларов. Ранее Гарвард уже получил 2,2 млрд долларов в виде многолетних грантов, но теперь эти средства поставлены под вопрос. Кроме того, Трамп угрожал лишить университет налоговых льгот. Гарвард подал в суд.

Фон дер Ляйен также анонсировала предложение по созданию общеевропейского закона об инновациях и поддержке стартапов. По ее словам, это поможет снять регуляторные барьеры, упростить доступ к венчурному капиталу и усилить научный потенциал Европы.

Она поставила цель: к 2030 году страны ЕС должны тратить на науку не менее 3% ВВП. Для сравнения, в 2022 году США тратили на исследования и разработки 3,6% ВВП, согласно данным Всемирного банка.

Кроме того, Франция уже заявила, что готова принять ученых, чья работа в области климатологии оказывается под угрозой.

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Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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