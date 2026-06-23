Проекты по транспорту, авиации и инвестициям: Казахстан и ЕС заключили ряд договоренностей

Казахстан и Европейский союз укрепили сотрудничество подписанием новых соглашений, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 июня 2026 года, в присутствии главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялась церемония подписания ряда документов:

Соглашение между правительством РК и Европейским Союзом "О некоторых аспектах воздушных перевозок". Церемониальное подписание заказа до 50 воздушных судов между АО "Air Astana" и компанией Airbus. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Европейским банком реконструкции и развития по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта на внедрение цифровой платформы "Е-жолдары". Меморандум между Европейским инвестиционным банком и АО "НК "ҚазАвтоЖол" по финансированию проектов АО "НК "ҚазАвтоЖол" на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства РК и Европейским банком реконструкции и развития по разработке технико-экономического обоснования для создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.

Президент Токаев прибыл в Брюссель 22 июня 2026 года. Касым-Жомарта Токаева встретили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

Уже 23 июня Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

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Также президент РК провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.