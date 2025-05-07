Кукла Барби стала новой жертвой тарифной войны Трампа

Знаменитая на весь мир кукла Барби стала очередной жертвой тарифной войны президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Цены на игрушки действительно растут, пишет Politico.

"Ну, может быть, дети будут иметь две куклы вместо 30", – пожал плечами президент США на прошлой неделе.

Mattel – гигант по производству игрушек и владелец культовой Барби планирует повысить цены в США. Об этом компания заявила в официальном пресс-релизе. Она также отказалась от финансовых прогнозов на 2025 год, обвинив "изменяющуюся таможенную политику США" в том, что "трудно предсказать потребительские расходы".

Mattel, которая производит около 40% игрушек в Китае, проинформировала, что перенесет оттуда часть производства в попытке диверсифицировать цепочку поставок и пережить тарифный шторм, при этом "приняв меры по ценообразованию в США". Опрос 400 американских производителей игрушек, проведенный в прошлом месяце торговой организацией Toy Association, показал, что почти половина респондентов считают, что тарифы Трампа приведут к их банкротству.

Также более 70 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Puma, Nike, Vance и Crocs, призвали Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин.