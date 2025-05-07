Кукла Барби стала новой жертвой тарифной войны Трампа
Цены на игрушки действительно растут, пишет Politico.
"Ну, может быть, дети будут иметь две куклы вместо 30", – пожал плечами президент США на прошлой неделе.
Mattel – гигант по производству игрушек и владелец культовой Барби планирует повысить цены в США. Об этом компания заявила в официальном пресс-релизе. Она также отказалась от финансовых прогнозов на 2025 год, обвинив "изменяющуюся таможенную политику США" в том, что "трудно предсказать потребительские расходы".
Mattel, которая производит около 40% игрушек в Китае, проинформировала, что перенесет оттуда часть производства в попытке диверсифицировать цепочку поставок и пережить тарифный шторм, при этом "приняв меры по ценообразованию в США". Опрос 400 американских производителей игрушек, проведенный в прошлом месяце торговой организацией Toy Association, показал, что почти половина респондентов считают, что тарифы Трампа приведут к их банкротству.
Также более 70 обувных брендов из США, в том числе Adidas, Puma, Nike, Vance и Crocs, призвали Дональда Трампа освободить отрасль от действия пошлин.