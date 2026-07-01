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Культура и шоу-бизнес

Куклу Барби выпустили в честь известной певицы

В честь Майли Сайрус выпустили Барби, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 03:52 Фото: Instagram/barbie
1 июля компания Mattel выпустила куклу Барби в образе певицы Майли Сайрус, сообщает Zakon.kz.

Со слов 33-летней певицы в ее соцсетях, она лично участвовала в разработке внешнего вида игрушки. На кукле надет кастомный костюм, повторяющий наряд певицы из клипа Golden Burning Sun.

В честь Майли Сайрус выпустили Барби, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 03:52

Фото: Instagram/barbie

"Создание куклы – это исполнение моей давней мечты", – подчеркнула певица.

По словам артистки, она с детства увлекалась коллекционированием Барби и теперь считает этот момент символичным завершением определенного жизненного этапа.

"В детстве я заплетала ей косички и меняла наряды. Став взрослой, я бережно храню личную коллекцию, не вынимая кукол из коробок. Держать в руках свою Барби – особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени", – написала Сайрус в соцсетях.

Также стало известно, что возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес запустила свой бренд одежды.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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