Куклу Барби выпустили в честь известной певицы
Фото: Instagram/barbie
1 июля компания Mattel выпустила куклу Барби в образе певицы Майли Сайрус, сообщает Zakon.kz.
Со слов 33-летней певицы в ее соцсетях, она лично участвовала в разработке внешнего вида игрушки. На кукле надет кастомный костюм, повторяющий наряд певицы из клипа Golden Burning Sun.
"Создание куклы – это исполнение моей давней мечты", – подчеркнула певица.
По словам артистки, она с детства увлекалась коллекционированием Барби и теперь считает этот момент символичным завершением определенного жизненного этапа.
"В детстве я заплетала ей косички и меняла наряды. Став взрослой, я бережно храню личную коллекцию, не вынимая кукол из коробок. Держать в руках свою Барби – особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени", – написала Сайрус в соцсетях.
Также стало известно, что возлюбленная легендарного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес запустила свой бренд одежды.
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