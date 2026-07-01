Куклу Барби выпустили в честь известной певицы

1 июля компания Mattel выпустила куклу Барби в образе певицы Майли Сайрус, сообщает Zakon.kz.

Со слов 33-летней певицы в ее соцсетях, она лично участвовала в разработке внешнего вида игрушки. На кукле надет кастомный костюм, повторяющий наряд певицы из клипа Golden Burning Sun.

"Создание куклы – это исполнение моей давней мечты", – подчеркнула певица.

По словам артистки, она с детства увлекалась коллекционированием Барби и теперь считает этот момент символичным завершением определенного жизненного этапа.

"В детстве я заплетала ей косички и меняла наряды. Став взрослой, я бережно храню личную коллекцию, не вынимая кукол из коробок. Держать в руках свою Барби – особенный, символичный момент, словно замыкающий круг времени", – написала Сайрус в соцсетях.

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