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Мир

Вор спустя годы тайно вернул более 466 тысяч тенге владелице магазина в Германии

вор вернул деньги владелице магазина в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 23:49 Фото: Zakon.kz
Спустя годы вор вернул деньги за украденный товар владелице антикварного магазина из Регенсбурга (Бавария) Энн Костер, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, женщина нашла в своем почтовом ящике коричневый конверт без обратного адреса. В нем лежали 800 евро (более 466 тыс. тенге) и записка, написанная синей шариковой ручкой, где неизвестный признавался в давней краже.

"Я не могла поверить своим глазам", – рассказывает Костер.

Отмечается, что в магазине продаются свыше 100 тыс. тщательно отсортированных предметов – от золотых украшений до богемского граната и винтажных рождественских украшений. Все вещи в ее коллекции произведены в Германии.

"Несколько лет назад я украл у вас из магазина. Я глубоко сожалею об этом", – говорилось в письме.

Согласно данным издания, вор не уточнил, что именно взял, однако Костер вспомнила несколько случаев пропажи ювелирных изделий.

"Золото сейчас стоит больше 50 евро за грамм, поэтому украшения всегда были главной целью воров", – поясняет она.

По словам хозяйки магазина, это не первый случай на ее практики. Однажды пастор тайком вернул реликвию, а другого вора, американца, пытавшегося унести кольцо с бриллиантами, ей пришлось задерживать с угрозой вызвать полицию.

Ранее сообщалось, что группу серийных домушников задержали в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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