Король и королева Великобритании показали свои новые государственные портреты

6 мая в центральном зале Национальной галереи Лондона представили новые государственные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие приурочили ко второй годовщине со дня коронации Их Величества.

Примечательно, что короля и его супругу нарисовали два разных художника. Это произошло по желанию монархов. Король запечатлен в королевской коллекции Питером Куфелдом, а королева Камилла – Полом С. Бенни.

Теперь эти портреты войдут в королевскую коллекцию. После 5 июня оба портрета перевезут в Тронный зал Букингемского дворца.

Днями ранее испанская королева Летиция встретилась со своей дочерью принцессой Астурийской Леонор, с которой не виделась с января этого года.