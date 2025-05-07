Король и королева Великобритании показали свои новые государственные портреты
Фото: Instagram/theroyalfamily
6 мая в центральном зале Национальной галереи Лондона представили новые государственные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы, сообщает Zakon.kz.
Мероприятие приурочили ко второй годовщине со дня коронации Их Величества.
Примечательно, что короля и его супругу нарисовали два разных художника. Это произошло по желанию монархов. Король запечатлен в королевской коллекции Питером Куфелдом, а королева Камилла – Полом С. Бенни.
Теперь эти портреты войдут в королевскую коллекцию. После 5 июня оба портрета перевезут в Тронный зал Букингемского дворца.
Днями ранее испанская королева Летиция встретилась со своей дочерью принцессой Астурийской Леонор, с которой не виделась с января этого года.
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