Королева Испании встретилась с дочерью через четыре месяца разлуки

3 мая испанская королева Летиция встретилась со своей дочерью принцессой Астурийской Леонор, с которой не виделась с января этого года, сообщает Zakon.kz.

Так как принцесса Леонор – главная наследница престола и будущая королева Испании, она обязана пройти военную подготовку, которая стартовала с 10 января этого года. И вот корабль Juan Sebastián de Elcano с Леонор на борту причалил в Панама-Сити согласно расписанию.

Сойдя на берег, курсанты могли несколько часов провести с родными.

Фото: Instagram/casareal.es

В их числе оказалась и королева Испании. Она прибыла в Панаму с неофициальным визитом и вместе с родственниками других курсантов встречала детей в порту после четырех месяцев разлуки.

Фото: Instagram/casareal.es

"Такая трогательная встреча. Как же наверно им тяжело общаться, понимая что каждое слово прочитают по губам и обсудят", – отметили подписчики королевского Instagram-аккаунта.

Королева, как и другие родители, проведет несколько дней с Леонор в частном порядке. Кроме того, 4 мая в Испании отмечался День матери. Сообщается, что королева Летиция останется в Панаме до 6 мая.

А королевская семья Великобритании опубликовала редкий портрет принцессы Шарлотты.