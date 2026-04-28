Король и королева Великобритании четыре дня проведут в США

Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли в США с государственным четырехдневным визитом, сообщает Zakon.kz.

Самолет королевской семьи приземлился в США на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. По прибытии короля и королеву встретила правительственная делегация на красной ковровой дорожке. Пара получила цветы от двух маленьких детей, после чего королевскую чету приветствовали посол Великобритании в США Кристиан Тернер и руководитель протокольного отдела Белого дома Моника Кроули.

Пресс-служба Букингемского дворца поделилась первыми кадрами визита на своем аккаунте в Instagram.

Уже в Белом доме их встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Видео встречи также разместили в соцсетях Белого дома.

Let the historic state visit begin!



President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet King Charles III and Queen Camilla for tea at the White House! 🇺🇸🇬🇧 — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Следуя программе, опубликованной на сайте Белого дома, обе пары проведут приватное чаепитие в Зеленой комнате, посетят вечеринку в саду, а затем поучаствуют в торжественных мероприятиях, включая военный смотр у Белого дома. Король также выступит с совместным обращением к Конгрессу, после чего отправится на государственный ужин.

"Сам визит приурочен к 250-летию независимости США", – говорится в сообщении Белого дома.

25 апреля президента и первую леди США срочно эвакуировали с торжественного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме из-за инцидента со стрелком. После этого инцидента ужин для журналистов Белого дома решили перенести на другую дату.