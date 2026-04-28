Король и королева Великобритании четыре дня проведут в США
Самолет королевской семьи приземлился в США на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. По прибытии короля и королеву встретила правительственная делегация на красной ковровой дорожке. Пара получила цветы от двух маленьких детей, после чего королевскую чету приветствовали посол Великобритании в США Кристиан Тернер и руководитель протокольного отдела Белого дома Моника Кроули.
Пресс-служба Букингемского дворца поделилась первыми кадрами визита на своем аккаунте в Instagram.
Фото: Instagram/theroyalfamily
Уже в Белом доме их встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Видео встречи также разместили в соцсетях Белого дома.
Let the historic state visit begin!— The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026
President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet King Charles III and Queen Camilla for tea at the White House! 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/7tvVCtPecE
Следуя программе, опубликованной на сайте Белого дома, обе пары проведут приватное чаепитие в Зеленой комнате, посетят вечеринку в саду, а затем поучаствуют в торжественных мероприятиях, включая военный смотр у Белого дома. Король также выступит с совместным обращением к Конгрессу, после чего отправится на государственный ужин.
"Сам визит приурочен к 250-летию независимости США", – говорится в сообщении Белого дома.
25 апреля президента и первую леди США срочно эвакуировали с торжественного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме из-за инцидента со стрелком. После этого инцидента ужин для журналистов Белого дома решили перенести на другую дату.