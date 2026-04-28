#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Мир

Король и королева Великобритании четыре дня проведут в США

Визит короля Англии в США, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2026 06:25 Фото: whitehouse
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли в США с государственным четырехдневным визитом, сообщает Zakon.kz.

Самолет королевской семьи приземлился в США на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. По прибытии короля и королеву встретила правительственная делегация на красной ковровой дорожке. Пара получила цветы от двух маленьких детей, после чего королевскую чету приветствовали посол Великобритании в США Кристиан Тернер и руководитель протокольного отдела Белого дома Моника Кроули.

Пресс-служба Букингемского дворца поделилась первыми кадрами визита на своем аккаунте в Instagram.

Фото: Instagram/theroyalfamily

Уже в Белом доме их встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Видео встречи также разместили в соцсетях Белого дома.

Следуя программе, опубликованной на сайте Белого дома, обе пары проведут приватное чаепитие в Зеленой комнате, посетят вечеринку в саду, а затем поучаствуют в торжественных мероприятиях, включая военный смотр у Белого дома. Король также выступит с совместным обращением к Конгрессу, после чего отправится на государственный ужин.

"Сам визит приурочен к 250-летию независимости США", – говорится в сообщении Белого дома.

25 апреля президента и первую леди США срочно эвакуировали с торжественного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме из-за инцидента со стрелком. После этого инцидента ужин для журналистов Белого дома решили перенести на другую дату.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: