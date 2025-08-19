Ребенок уехал на машине родителей и устроил двойное ДТП в Астане
Семилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, взял ключи от родительской машины и устроил аварию в Астане, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ребенок врезался сразу в два припаркованных автомобиля, даже не успев покинуть двор.
"Сотрудниками полиции личность ребенка и его родителей установлена. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей родители будут привлечены к ответственности", – сообщили правоохранители.
Также в полиции напомнили взрослым о необходимости уделять внимание вопросам безопасности детей и не оставлять без присмотра ключи от транспортных средств и иные предметы, представляющие опасность.
Ранее ребенок серьезно пострадал во время отдыха в Большом Алматинском ущелье. Девятилетний мальчик упал с большой подвесной качели и получил травму руки.
