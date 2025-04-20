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Наука и технологии

Причину плохих оценок у мальчиков-подростков раскрыли ученые

школа, школьная доска, класс, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 12:52 Фото: pixabay
Ученые раскрыли причину плохой школьной успеваемости у мальчиков подросткового возраста, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Университета Неймегена из Нидерландов выступили с заявлением, что школьная успеваемость мальчиков-подростков зависит от поведения их друзей. Исследование опубликовано в научном журнале Research in Social Stratification and Mobility.

"Социологи изучили данные более 10 000 школьников 14-16 лет из Нидерландов, Германии, Англии и Швеции. Во всех четырех странах мальчики показывали более слабые результаты по языковым предметам. По математике их оценки изначально были немного выше, но к 15 годам это преимущество сокращалось", – говорится в публикации.

Исследователи связали эту тенденцию с различиями в поведении дружеских кругов: окружение мальчиков чаще склонно к различным нарушениям дисциплины.

Ученые выделяют два механизма влияния.

  • во-первых, подростки перенимают привычки своего круга общения: если друзья систематически пропускают уроки или срывают занятия, сам школьник с большой вероятностью начнет делать то же самое, что неизбежно скажется на его оценках;
  • во-вторых, даже дисциплинированные ученики страдают от последствий: когда учителя вынуждены постоянно отвлекаться на нарушителей, качество преподавания снижается для всего класса.
"Ключевая причина кроется в традиционных представлениях о "мужском" и "женском" поведении. В подростковой среде мальчики, демонстрирующие бунтарство и пренебрежение учебой, часто воспринимаются как более "крутые", тогда как девочкам, напротив, поощряется прилежание", – констатировали ученые.

Эти стереотипы создают порочный круг: стремясь соответствовать ожиданиям сверстников, мальчики сознательно или бессознательно отказываются от усердия в учебе, что в долгосрочной перспективе ограничивает их карьерные возможности.

Ранее психологи перечислили несколько способов, которые помогут уберечь ребенка от влияния мошенников.

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Андрей Дюсупов
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