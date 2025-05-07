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Мир

Государственная криптобиржа Кыргызстана зарегистрировала товарный знак

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:47 Фото: pexels
Государственная криптобиржа Кыргызстана Coin National Exchange зарегистрировала свой товарный знак, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций, пишет 24.kg.

"Известно, что Coin National Exchange уплатила пошлину на сумму 42,5 тысячи сомов", – отмечает портал.

Первую государственную криптобиржу Coin National Exchange открыли в Кыргызстане 24 января 2025 года. Ее единственным владельцем является Министерство финансов. Компания зарегистрирована как открытое акционерное общество и внесена в реестр Министерства юстиции. Для ее запуска из бюджета выделили 100 миллионов сомов (более 17 млн тенге).

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Андрей Дюсупов
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