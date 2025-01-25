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Мир

Государственную криптобиржу создали в Кыргызстане

Биткоины, биткоин, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 13:22 Фото: pixabay
Первую государственную криптобиржу Coin National Exchange создали в Кыргызстане. Ее уставной капитал составляет 100 миллионов сомов, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерстве финансов КР, ОАО Coin National Exchange официально внесли в реестр Минюста.

"Основной вид деятельности компании – управление финансовыми рынками. В этой категории сегодня работают Кыргызская фондовая биржа, биржа БТС, универсальная биржа EVDE и ряд криптобирж", – говорится в сообщении.

Coin National Exchange является государственной организацией. Единственным акционером компании выступает Минфин, руководителем указан Бийболот Мамытов.

Ранее в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана предложили узаконить в стране криптовалюту. Соответствующий законопроект в сфере виртуальных активов вынесли на общественное обсуждение.

Андрей Дюсупов
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