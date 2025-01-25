Государственную криптобиржу создали в Кыргызстане
Фото: pixabay
Первую государственную криптобиржу Coin National Exchange создали в Кыргызстане. Ее уставной капитал составляет 100 миллионов сомов, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерстве финансов КР, ОАО Coin National Exchange официально внесли в реестр Минюста.
"Основной вид деятельности компании – управление финансовыми рынками. В этой категории сегодня работают Кыргызская фондовая биржа, биржа БТС, универсальная биржа EVDE и ряд криптобирж", – говорится в сообщении.
Coin National Exchange является государственной организацией. Единственным акционером компании выступает Минфин, руководителем указан Бийболот Мамытов.
Ранее в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана предложили узаконить в стране криптовалюту. Соответствующий законопроект в сфере виртуальных активов вынесли на общественное обсуждение.
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