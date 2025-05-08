Трамп призвал Россию и Украину к перемирию и пообещал санкции за несоблюдение
Фото: flickr/White House
8 мая президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию и пообещал санкции, если оно не будет соблюдаться, сообщает Zakon.kz.
Со слов Трампа, США выступают за 30-дневное безусловное прекращение огня, а если перемирие не будет соблюдено, то США и их партнеры введут дополнительные санкции.
"Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги", – написал Трамп в персональной социальной сети Truth Social.
Фото: truthsocial
Этому посту предшествовал телефонный звонок между Трампом и Зеленским, который состоялся 8 мая. Президент Украины прокомментировал разговор с Трампом в своем Telegram-канале.
"Я также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением". Владимир Зеленский
Со слов Зеленского, Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.
Тем временем власти Бразилии уверены, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript