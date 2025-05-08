#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
516.01
582.47
6.26
Мир

Трамп призвал Россию и Украину к перемирию и пообещал санкции за несоблюдение

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 03:33 Фото: flickr/White House
8 мая президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию и пообещал санкции, если оно не будет соблюдаться, сообщает Zakon.kz.

Со слов Трампа, США выступают за 30-дневное безусловное прекращение огня, а если перемирие не будет соблюдено, то США и их партнеры введут дополнительные санкции.

"Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги", – написал Трамп в персональной социальной сети Truth Social.

Фото: truthsocial

Этому посту предшествовал телефонный звонок между Трампом и Зеленским, который состоялся 8 мая. Президент Украины прокомментировал разговор с Трампом в своем Telegram-канале.

"Я также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением". Владимир Зеленский

Со слов Зеленского, Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Тем временем власти Бразилии уверены, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Режим повышенной опасности объявили в столице Индии
Мир
01:02, 09 мая 2025
Режим повышенной опасности объявили в столице Индии
Режим ЧС планируют ввести в Германии из-за мигрантов
Мир
23:17, 08 мая 2025
Режим ЧС планируют ввести в Германии из-за мигрантов
Роберт Прево стал первым американским Папой Римским
Мир
22:17, 08 мая 2025
Роберт Прево стал первым американским Папой Римским
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: