Трамп призвал Россию и Украину к перемирию и пообещал санкции за несоблюдение

8 мая президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию и пообещал санкции, если оно не будет соблюдаться, сообщает Zakon.kz.

Со слов Трампа, США выступают за 30-дневное безусловное прекращение огня, а если перемирие не будет соблюдено, то США и их партнеры введут дополнительные санкции.

"Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду готов в любой момент, если потребуются мои услуги", – написал Трамп в персональной социальной сети Truth Social.

Фото: truthsocial

Этому посту предшествовал телефонный звонок между Трампом и Зеленским, который состоялся 8 мая. Президент Украины прокомментировал разговор с Трампом в своем Telegram-канале.

"Я также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением". Владимир Зеленский

Со слов Зеленского, Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Тем временем власти Бразилии уверены, что Вашингтон не выполнил свои обещания по деэскалации конфликта на Украине.