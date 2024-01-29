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Почему Трамп призвал не голосовать за помощь Украине

Почему Трамп призвал не голосовать за помощь Украине Фото: wikimedia
Отказаться от соглашения между республиканцами и администрацией Джо Байдена, предусматривающего выделение военной помощи Украине, призвал экс-президент США Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Трамп хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года после своей победы на президентских выборах.

Трамп тем самым хочет показать уязвимость нынешнего лидера США Джо Байдена. В настоящее время новый пакет помощи Украине не принят и его дальнейшая судьба неизвестна.

Сделка предусматривает ужесточение иммиграционной политики США на южной границе в обмен на выделение более 100 миллиардов долларов военной помощи, часть из которых предусматривались для Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден оговорился во время ужина демократической партии в Южной Каролине, назвав своего предшественника, Дональда Трампа, действующим президентом.

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