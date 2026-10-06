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События

Задержан бывший главнокомандующий ВМС Канат Ниязбеков

Канат Ниязбеков, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:09 Фото: МО РК
В Казахстане в рамках расследования трагедии на учениях на Каспии задержан бывший главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Канат Ниязбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 октября 2026 года сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) в ответ на запрос.

"Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК капитан 1-го ранга. С санкции суда он арестован. Досудебное расследование продолжается", – говорится в ответе.

Канат Ниязбеков возглавлял Военно-морские силы Вооруженных Сил РК с августа 2025 года (до этого был начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего ВМС).

После трагедии в Мангистау Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2026 года освободил Ниязбекова от должности.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

25 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что после трагедии по подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных сил: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 15:09
Трагедия на Каспии: кто вошел в Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Минобороны РК

26 сентября 2026 года президент подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". 5 октября состоялось совещание комиссии, на котором озвучили, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах. Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства. По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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