Путин предложил Киеву провести в Турции прямые переговоры
Предложение о перемирии "без каких-либо предварительных условий" прозвучало ночью 11 мая в Кремле на встрече Путина с журналистами.
"Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры".Владимир Путин
Со слов президента России, это может произойти уже 15 мая в Стамбуле.
"Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии", – заявил Путин, добавив, что теперь "мяч на стороне Украины".
Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории. Обсудить "поиск пути к миру с Украиной" Путин намерен во время разговора с Эрдоганом ориентировочно днем или вечером 11 мая.
Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые мирные переговоры в Стамбуле без предварительных условий, прерванные в 2022 году.— Share (@sharemed_twi) May 10, 2025
Первая встреча может состояться 15 мая. pic.twitter.com/Ou3LkPbEwx
Президент России не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. Киев пока не прокомментировал предложение российского президента.
До этого заявления свое посредничество на переговорах по урегулированию конфликта на Украине предложила администрация президента Бразилии.