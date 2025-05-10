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Мир

Путин предложил Киеву провести в Турции прямые переговоры

Путин предложил Киеву провести переговоры в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 04:22 Фото: kremlin
Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры о перемирии и провести их в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Предложение о перемирии "без каких-либо предварительных условий" прозвучало ночью 11 мая в Кремле на встрече Путина с журналистами.

"Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры".Владимир Путин

Со слов президента России, это может произойти уже 15 мая в Стамбуле.

"Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии", – заявил Путин, добавив, что теперь "мяч на стороне Украины".

Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории. Обсудить "поиск пути к миру с Украиной" Путин намерен во время разговора с Эрдоганом ориентировочно днем или вечером 11 мая.

Президент России не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. Киев пока не прокомментировал предложение российского президента.

До этого заявления свое посредничество на переговорах по урегулированию конфликта на Украине предложила администрация президента Бразилии.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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