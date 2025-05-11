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Мир

Умер один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в Якутии

В Якутии от взрыва на фабрике умер рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 07:55 Фото: Telegram/Минздрав Якутии
11 мая скончался один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, сообщает Zakon.kz.

7 мая на фабрике компании "Якутуголь" произошел крупный пожар из-за возгорания метана. Тогда пострадали четыре человека.

"Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью".Минздрав Якутии

В Якутии от взрыва на фабрике умер рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 07:55

Фото: Telegram/Минздрав Якутии

У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, поделилась пресс-служба Минздрава Якутии в своем Telegram-канале.

В Стамбуле 10 мая столкнулись два автобуса: десятки человек ранены.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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