Умер один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в Якутии

Фото: Telegram/Минздрав Якутии

11 мая скончался один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, сообщает Zakon.kz.

7 мая на фабрике компании "Якутуголь" произошел крупный пожар из-за возгорания метана. Тогда пострадали четыре человека. "Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью". Минздрав Якутии Фото: Telegram/Минздрав Якутии У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, поделилась пресс-служба Минздрава Якутии в своем Telegram-канале. В Стамбуле 10 мая столкнулись два автобуса: десятки человек ранены.

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