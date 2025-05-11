Умер один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в Якутии
Фото: Telegram/Минздрав Якутии
11 мая скончался один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, сообщает Zakon.kz.
7 мая на фабрике компании "Якутуголь" произошел крупный пожар из-за возгорания метана. Тогда пострадали четыре человека.
"Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью".Минздрав Якутии
Фото: Telegram/Минздрав Якутии
У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, поделилась пресс-служба Минздрава Якутии в своем Telegram-канале.
В Стамбуле 10 мая столкнулись два автобуса: десятки человек ранены.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript