В Стамбуле столкнулись два автобуса: десятки человек ранены
Фото: pixabay
На станции Харамидере в Стамбуле 10 мая произошло столкновение двух автобусов, сообщает Zakon.kz.
По данным губернатора провинции Давута Гюля, в результате аварии пострадали около 40 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет AHaber.
Также сообщается, что 37-летняя женщина скончалась на месте. После инцидента движение метробусов временно приостановили, позже транспорт вновь начал курсировать, но только по одной полосе.
Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле повредило свыше четырех тысяч зданий.
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