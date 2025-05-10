В Стамбуле столкнулись два автобуса: десятки человек ранены

На станции Харамидере в Стамбуле 10 мая произошло столкновение двух автобусов, сообщает Zakon.kz.

По данным губернатора провинции Давута Гюля, в результате аварии пострадали около 40 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет AHaber.

Также сообщается, что 37-летняя женщина скончалась на месте. После инцидента движение метробусов временно приостановили, позже транспорт вновь начал курсировать, но только по одной полосе.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Стамбуле повредило свыше четырех тысяч зданий.

