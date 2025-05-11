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Мир

В Афганистане запретили играть в шахматы

шахматы, игра, спорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 12:00 Фото: pixabay
В Афганистане шахматы признали харамом, закрыли федерацию и запретили турниры, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Zamin, в стране после прихода к власти талибов деятельность Шахматной федерации продолжалась. Игре обучали как мужчин, так и женщин, а также проводили турниры. Но недавно федерацию закрыли, а сами шахматы объявили запрещенными с точки зрения религии.

"В Министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока назвали шахматы харамом. По словам бывшего исполнительного директора Федерации Абасина Мохиби, в стране не проводилось ни одного шахматного мероприятия за последние 11 месяцев", – пишет издание.

9 мая 2025 года представители шахматного сообщества направили обращение в спортивный департамент с просьбой разрешить им возобновить деятельность, развивать клубы и проводить соревнования. В ответ им сообщили, что существует официальный указ о запрете игры и ликвидации федерации.

Ранее в Афганистане нашли, предположительно, самого старого человека, которому 140 лет. Мужчина живет в восточной провинции Хост. 

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Андрей Дюсупов
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