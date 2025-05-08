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Происшествия

Тело на железной дороге под Алматы: полиция задержала подозреваемого

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 11:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматинской области задержан мужчина, который подозревается в убийстве. Об этом 8 мая 2025 года сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что вечером 7 мая на железнодорожном перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение. Состав остановился в 20:52. На месте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

"Материал передан в УП Илийского района Алматинской области", – сообщили сегодня в пресс-службе ДП на транспорте.

В свою очередь в полиции региона заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По результатам оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания 49-летний подозреваемый".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как пояснили в областном департаменте полиции, "проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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