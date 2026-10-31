Фальшивый плен и видео из больницы: как инженер пытался выманить деньги у семьи в Индии
По информации Times of India, обман раскрылся после масштабных поисков. Полицейские проследили маршрут мужчины через несколько городов и изучили записи примерно 200 камер видеонаблюдения. В итоге его обнаружили возле Лакшман-Джулы в Ришикеше.
По версии следствия, инженер Дипак Кумар Мали создал видео, на котором изображал сильную боль во время медицинской процедуры, а также другие поддельные материалы. Их он отправлял родственникам со своего телефона, пытаясь убедить семью в реальности похищения.
Полиция установила, что мужчина задолжал деньги друзьям и не мог их вернуть. Предположительно, именно поэтому он придумал историю с похищением, рассчитывая получить выкуп от близких.
Расследование началось после обращения его зятя, который сообщил о предполагаемом похищении. После задержания и проверки телефона и переписки в WhatsApp полицейские выяснили, что вся история была выдумана.
Ранее сообщалось, что женщина заработала более 450 млн тенге на книгах, созданных нейросетью.