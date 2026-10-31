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Мир

Фальшивый плен и видео из больницы: как инженер пытался выманить деньги у семьи в Индии

Фальшивый плен и видео из больницы: как инженер пытался выманить деньги у семьи в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 20:02 Фото: magnific.com
В Индии 22-летний инженер инсценировал собственное похищение, используя изображения и видео, созданные искусственным интеллектом. Он отправлял родственникам фальшивые кадры, на которых якобы находился в плену и больнице, требуя деньги за своё освобождение, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of India, обман раскрылся после масштабных поисков. Полицейские проследили маршрут мужчины через несколько городов и изучили записи примерно 200 камер видеонаблюдения. В итоге его обнаружили возле Лакшман-Джулы в Ришикеше.

По версии следствия, инженер Дипак Кумар Мали создал видео, на котором изображал сильную боль во время медицинской процедуры, а также другие поддельные материалы. Их он отправлял родственникам со своего телефона, пытаясь убедить семью в реальности похищения.

Полиция установила, что мужчина задолжал деньги друзьям и не мог их вернуть. Предположительно, именно поэтому он придумал историю с похищением, рассчитывая получить выкуп от близких.

Расследование началось после обращения его зятя, который сообщил о предполагаемом похищении. После задержания и проверки телефона и переписки в WhatsApp полицейские выяснили, что вся история была выдумана.

Ранее сообщалось, что женщина заработала более 450 млн тенге на книгах, созданных нейросетью.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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