В Великобритании зафиксирован рост случаев кражи топлива на фоне резкого увеличения цен, вызванного конфликтом в Иране.

даже владельцы роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Aston Martin и Mercedes AMG GT, тоже нарушают закон.

По данным цифровой платформы Forecourt Eye , занимающейся взысканием долгов за неоплаченное топливо, в марте ущерб от краж бензина и дизеля на 500 автозаправках королевства возрос на 27% – с 8,3 тыс. фунтов стерлингов до 10,6 тыс. фунтов стерлингов в день (11-14 тыс. долларов).

Если перенести эти данные на все 8,4 тыс. АЗС в стране, то ежедневный ущерб составил бы около 178 тыс. фунтов стерлингов (240 тыс. долларов).

На 22% увеличилось количество случаев, когда водители заправляют свои автомобили и затем заявляют о том, что не могут оплатить топливо. Активизировались группы преступников, которые заполняют большие канистры в своих минивэнах не заплатив, а затем продают топливо по сниженным ценам на обочинах дорог.

За кражу топлива в королевстве предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Если сумма похищенного не превышает 67 долларов, многие сотрудники АЗС не обращаются в полицию, так как такие "мелкие" случаи обычно не подлежат расследованию.

