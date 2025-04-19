#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
521.9
593.5
6.39
Мир

Бездомный американец выиграл в лотерею миллион долларов

Улица, бомж, милостыня, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 02:40 Фото: pixabay
Бездомный купил лотерейный билет в алкомаркете Sandy's Deli-Liquor в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния, США) и выиграл миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала KSBY, менеджер магазина Уилсон Самаан работает в нем с 2013 года и уверяет, что это первый раз, когда кто-то из его покупателей выиграл крупную сумму. Продавец пояснил, что счастливчиком стал человек без определенного места жительства. Бомж сообщил, что после получения приза намерен начать новую жизнь. Правда, свои деньги он пока не получил.

Процесс проверки может занять от нескольких недель до пары месяцев и включает в себя собеседование с победителем, проверку того, должен ли человек государству какие-либо деньги, и еще несколько нюансов.

Бездомный отказался от телевизионного интервью, но за кадром признался, что внесет первоначальный взнос за дом на побережье и купит машину.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США заблокировал депортацию группы мигрантов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Афтершоки и гуманитарный кризис мешают восстановить Мьянму после землетрясения
Мир
05:58, Сегодня
Афтершоки и гуманитарный кризис мешают восстановить Мьянму после землетрясения
Китай опроверг заявление Зеленского о поставках оружия в Россию
Мир
05:30, Сегодня
Китай опроверг заявление Зеленского о поставках оружия в Россию
Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии
Мир
02:20, 20 апреля 2025
Зеленский рассказал о ситуации на украинском фронте после предложения о перемирии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: