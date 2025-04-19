Бездомный американец выиграл в лотерею миллион долларов

Бездомный купил лотерейный билет в алкомаркете Sandy's Deli-Liquor в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния, США) и выиграл миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала KSBY, менеджер магазина Уилсон Самаан работает в нем с 2013 года и уверяет, что это первый раз, когда кто-то из его покупателей выиграл крупную сумму. Продавец пояснил, что счастливчиком стал человек без определенного места жительства. Бомж сообщил, что после получения приза намерен начать новую жизнь. Правда, свои деньги он пока не получил.

Процесс проверки может занять от нескольких недель до пары месяцев и включает в себя собеседование с победителем, проверку того, должен ли человек государству какие-либо деньги, и еще несколько нюансов.

Бездомный отказался от телевизионного интервью, но за кадром признался, что внесет первоначальный взнос за дом на побережье и купит машину.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США заблокировал депортацию группы мигрантов.

