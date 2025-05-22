Выигравший 3,7 млрд тенге мужчина стал бездомным через несколько лет

Строитель из Испании выиграл джекпот в лотерее в размере 6,5 млн евро (3,7 млрд тенге). Но в конечном итоге он остался без гроша из-за советов банкиров, сообщает Zakon.kz.

Жизнь Франсиско Герреро из Кадиса изменилась в декабре 2005 года, когда он купил выигрышный билет лотереи. Чтобы заработать такие деньги своим трудом, Герреро пришлось бы работать около 270 лет.

Когда испанец осознал, насколько крупный куш он сорвал, решил не транжирить деньги, а вложить их с умом. Но, не имея никакого представления о банковской системе, он обратился за советом к местному банкиру. И тот дал провальные рекомендации: средства были вложены в высокорисковые финансовые продукты, которые в итоге полностью уничтожили капитал Герреро.

"Он сказал, что деньги будут в надежном месте, на срочном вкладе, без риска. Я даже не понял, что подписывал. Я слепо доверился им, а они разрушили мою жизнь", – приводит слова Герреро LAD bible.

Многие годы мужчина не трогал вложенные средства, будучи уверенным, что обеспечил будущее себе и детям. Но когда ему понадобилась операция на колене, он пришел в банк за деньгами и узнал, что счет пуст.

С тех пор Герреро трижды судился с банком – в 2016, 2018 и 2020 годах.

Суд провинции Кастельон в итоге обязал банк выплатить 1,06 млн евро процентов самому Герреро и еще 1,2 млн евро (около 700 млн тенге) его детям. Однако долги, возникшие из-за неудачных инвестиций, не позволили ему получить доступ к этим деньгам, и он оказался бесправным жильцом в собственном доме.

А вот другой счастливчик в лотерее решил, наоборот, жить на полную катушку после выигрыша и тоже вскоре остался без копейки.