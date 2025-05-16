Буддийского монаха арестовали за кражу денег из храма: он проиграл их в казино
Оказалось он управлял этим храмом, который финансировался за счет пожертвований верующих, пишет South China Morning Post. По данным центрального бюро расследований Таиланда, Пхра Тхаммачиранувата перевел деньги с банковского счета храма на личный.
Следователи отследили, что монах тратил средства в сети нелегальных онлайн-казино, где предлагались различные карточные игры. Заместитель комиссара бюро расследований Джарункиат Панкаев рассказал, что монаху предъявили обвинения в краже, коррупции и других правонарушениях.
"Этот арест призван помочь очистить нашу религию", – сказал заместитель комиссара.
Храм Ват Рай Кинг был основан в 1851 году и является одним из самых известных в пригороде Бангкока. Арест его настоятеля вызвал бурную реакцию в соцсетях.
"В следующий раз я пожертвую деньги больнице или школе на добрые дела, а не храму", – написал один из интернет-пользователей.
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