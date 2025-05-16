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Мир

Буддийского монаха арестовали за кражу денег из храма: он проиграл их в казино

В Таиланде арестовали монаха за воровство денег и азартные игры, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 02:25 Фото: pixabay
Полиция Таиланда арестовала буддийского монаха Пхра Тхаммачиранувата за кражу более 9 млн долларов из храма Ват Рай Кинг, сообщает Zakon.kz.

Оказалось он управлял этим храмом, который финансировался за счет пожертвований верующих, пишет South China Morning Post. По данным центрального бюро расследований Таиланда, Пхра Тхаммачиранувата перевел деньги с банковского счета храма на личный.

Следователи отследили, что монах тратил средства в сети нелегальных онлайн-казино, где предлагались различные карточные игры. Заместитель комиссара бюро расследований Джарункиат Панкаев рассказал, что монаху предъявили обвинения в краже, коррупции и других правонарушениях.

"Этот арест призван помочь очистить нашу религию", – сказал заместитель комиссара.

Храм Ват Рай Кинг был основан в 1851 году и является одним из самых известных в пригороде Бангкока. Арест его настоятеля вызвал бурную реакцию в соцсетях.

"В следующий раз я пожертвую деньги больнице или школе на добрые дела, а не храму", – написал один из интернет-пользователей.

В начале мая в Сети завирусились кадры с королем и королевой Таиланда, которые самостоятельно управляли самолетом Boeing 737-800.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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