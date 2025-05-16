Буддийского монаха арестовали за кражу денег из храма: он проиграл их в казино

Полиция Таиланда арестовала буддийского монаха Пхра Тхаммачиранувата за кражу более 9 млн долларов из храма Ват Рай Кинг, сообщает Zakon.kz.

Оказалось он управлял этим храмом, который финансировался за счет пожертвований верующих, пишет South China Morning Post. По данным центрального бюро расследований Таиланда, Пхра Тхаммачиранувата перевел деньги с банковского счета храма на личный.

Следователи отследили, что монах тратил средства в сети нелегальных онлайн-казино, где предлагались различные карточные игры. Заместитель комиссара бюро расследований Джарункиат Панкаев рассказал, что монаху предъявили обвинения в краже, коррупции и других правонарушениях.

"Этот арест призван помочь очистить нашу религию", – сказал заместитель комиссара.

Храм Ват Рай Кинг был основан в 1851 году и является одним из самых известных в пригороде Бангкока. Арест его настоятеля вызвал бурную реакцию в соцсетях.

"В следующий раз я пожертвую деньги больнице или школе на добрые дела, а не храму", – написал один из интернет-пользователей.

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