В Таиланде арестовали женщину, которая соблазняла и шантажировала буддистских монахов

Полиция Таиланда арестовала женщину, которая предположительно соблазняла и шантажировала буддийских монахов. По меньшей мере девять настоятелей и старших монахов, замешанных в скандале, были лишены монашеского сана и изгнаны из монастырей, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 15 июля полиция Таиланда арестовала женщину, которая предположительно склонила группу буддийских монахов к сексуальным отношениям, а затем заставила их платить крупные суммы, чтобы скрыть факт интимной близости.

Возможное нарушение обета безбрачия для монахов потрясло буддийское сообщество и привлекло внимание общественности Таиланда. Как сообщает Центральное бюро расследований Королевской полиции Таиланда, по меньшей мере девять настоятелей и старших монахов, замешанных в скандале, были лишены монашеского сана.

Вилаван Эмсават 35-ти лет, была арестована у себя дома в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока по обвинениям в вымогательстве, отмывании денег и хранении краденого. Полиция сообщила, что отследила деньги, переведенные ей старшим монахом с банковского счета, принадлежащего его храму на севере Таиланда.

Скандалы с участием монахов случаются в Таиланде несколько раз в год, но обычно не затрагивают высокопоставленных священнослужителей. Этот случай также привлекает внимание к крупным суммам, пожертвованным храмам, контролируемым настоятелями, что резко контрастирует с воздержанным образом жизни, который монахи должны вести согласно предписаниям своей религии.

Полиция заявила, что за последние три года на банковские счета Вилаван поступило около 385 миллионов бат (11,9 миллиона долларов), но большая часть этих средств была потрачена на сайтах с азартными играми.

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