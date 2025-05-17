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Мир

Стала известна возможная причина крушения суперъяхты "британского Билла Гейтса"

яхта, Италия , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 13:07 Фото: Х/DailyMail
Следователи озвучили возможную причину крушения яхты миллиардера Майкла Линча, которое случилось у берегов Сицилии в августе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, пишет Daily Mail, судно могло затонуть из-за своей уязвимости к сильным ветрам.

"Британские следователи заявили, что экипаж яхты "не знал" о ее "уязвимости" к экстремальным ветрам, из-за которых она "резко" перевернулась и затонула", – говорится в материале газеты.

По словам главного инспектора по морским происшествиям Эндрю Молла, ветер в тот день был достаточно сильным, чтобы перевернуть яхту.

"Кроме того, как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой", – пояснил он.

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.

На борту яхты находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.

21 августа 2024 года спасатели заявили, что нашли тела британского предпринимателя и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты.

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Андрей Дюсупов
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