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Тела британского мультимиллионера и его дочери нашли внутри затонувшей яхты

яхта, крушение, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 22:23 Фото: pixabay
Спасатели нашли тела британского предпринимателя Майкла Линча и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты у берегов Италии, сообщает Zakon.kz.

По данным The Telegraph, сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, которого называли "британским Биллом Гейтсом", пропал без вести после крушения судна Bayesian у Сицилии в результате шторма. Инцидент случился 19 августа 2024 года.

"Подтверждено, что два тела, извлеченные из-под обломков затонувшей байесовской яхты, принадлежат Майку Линчу и его дочери Ханне", – пишет издание.

Также внутри яхты были обнаружены еще два тела.

Известно, что на борту затонувшего 50-метрового судна в момент крушения находились 22 человека. Большинство из них – британские граждане. Возможной причиной кораблекрушения стал неожиданный смерч.

7 августа 2024 года у побережья Неаполя столкнулись яхты двух миллиардеров. Речь идет о суднах вдовы Стива Джобса стоимостью 120 млн долларов и мексиканца Рикардо Салинас Плиего, чью яхту оценивают в 125 млн долларов. Обошлось без жертв.

Андрей Дюсупов
Италия 2024 год
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