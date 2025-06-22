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Мир

Утонувшую суперъяхту "британского Билла Гейтса" подняли со дна в Италии

в Италии со дня подняли суперяхту, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 18:47 Фото: Х/DailyMail
В Италии подняли со дна суперъяхту Bayesian, которая перевернулась и затонула у побережья Сицилии 10 месяцев назад, сообщает Zakon.kz.

По информации CTV news, операция по подъему судна, которое затонуло за пару минут, продолжалась три дня. В воскресенье яхту планируют доставить в сицилийский порт Термини-Имерезе, где ее изучат следователи, чтобы определить причину аварии.

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.

На борту яхты находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.

21 августа 2024 года спасатели заявили, что нашли тела британского предпринимателя и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты.

17 мая 2025 года стала известна возможная причина крушения яхты "британского Билла Гейтса".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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