Утонувшую суперъяхту "британского Билла Гейтса" подняли со дна в Италии

В Италии подняли со дна суперъяхту Bayesian, которая перевернулась и затонула у побережья Сицилии 10 месяцев назад, сообщает Zakon.kz.

По информации CTV news, операция по подъему судна, которое затонуло за пару минут, продолжалась три дня. В воскресенье яхту планируют доставить в сицилийский порт Термини-Имерезе, где ее изучат следователи, чтобы определить причину аварии.

British tycoon Mike Lynch’s sunken Bayesian superyacht raised towards surface ahead of final lift — 10 months after tragedy https://t.co/0Fck6d9oGN pic.twitter.com/vwgzSFtu2H — New York Post (@nypost) June 21, 2025

56-метровая суперъяхта Bayesian затонула 19 августа 2024 года из-за сильного шторма недалеко от берегов Сицилии. Судно ушло под воду примерно за минуту.

На борту яхты находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Спастись успели 15 человек, восемь из них были госпитализированы. В тот день британский миллиардер Майкл Линч собрал гостей на яхте для празднования снятия с него обвинений по уголовному делу о крупном мошенничестве.

21 августа 2024 года спасатели заявили, что нашли тела британского предпринимателя и его дочери Ханны внутри затонувшей яхты.

17 мая 2025 года стала известна возможная причина крушения яхты "британского Билла Гейтса".