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Мир

Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке

США, Нью-Йорк, мост, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 09:36 Фото: Х/StevenKerwin
Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, инцидент случился вечером, 17 мая. Судно совершало праздничный визит в Нью-Йорк.

"В результате столкновения одна из мачт парусника, на борту которого было 277 человек, упала на палубу. В результате несколько членов экипажа получили серьезные травмы", – пишет издание со ссылкой на источники.

Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 членов экипажа пострадали, из них четверо – серьезно.

Ранее сообщалось, что в американском городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, прогремел взрыв рядом с клиникой репродуктивной медицины.

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Андрей Дюсупов
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