Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке

Парусное судно мексиканского флота врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, инцидент случился вечером, 17 мая. Судно совершало праздничный визит в Нью-Йорк.

"В результате столкновения одна из мачт парусника, на борту которого было 277 человек, упала на палубу. В результате несколько членов экипажа получили серьезные травмы", – пишет издание со ссылкой на источники.

Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.

Mexican Navy collided into Brooklyn Bridge. 17 people are injured, 3 in critical condition. The Bridge said this in a press statement "stay off my lanes, I won't fuhgeddaboudit." pic.twitter.com/xcLE91QYlf — Vermin Supreme (TM) KING of PRESIDENT America USA (@VerminSupreme) May 18, 2025

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 членов экипажа пострадали, из них четверо – серьезно.

Ранее сообщалось, что в американском городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, прогремел взрыв рядом с клиникой репродуктивной медицины.