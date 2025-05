Мексиканский парусник врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке

По информации New York Post, инцидент случился вечером, 17 мая. Судно совершало праздничный визит в Нью-Йорк.

Ведется поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды. Пострадавших доставляют на Бруклинскую военно-морскую верфь, а тех, кто находится в критическом состоянии, отправляют в ближайшую больницу.

Mexican Navy collided into Brooklyn Bridge. 17 people are injured, 3 in critical condition. The Bridge said this in a press statement "stay off my lanes, I won't fuhgeddaboudit." pic.twitter.com/xcLE91QYlf