Взрыв прогремел около клиники репродуктивной медицины в одном из штатов США

По информации телекомпании ABC, причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Также иностранные СМИ пишут, что рядом с медицинским центром мог взорваться автомобиль.

Точных данных о пострадавших нет, однако ряд журналистов утверждают, что погиб один человек.

В социальной сети распространилось видео, на котором видно, что здание центра частично разрушено, в том числе вход полностью превратился в руины.

Explosion at a fertility clinic in Palm Springs, California. Buildings within a half mile radius have their windows shattered, including the regional hospital. pic.twitter.com/KZPPQgbhgj