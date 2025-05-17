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Мир

Взрыв прогремел около клиники репродуктивной медицины в одном из штатов США

взрыв в США, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 01:51 Фото: скриншот видео
В американском городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, прогремел взрыв рядом с клиникой репродуктивной медицины, сообщает Zakon.kz.

По информации телекомпании ABC, причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

Также иностранные СМИ пишут, что рядом с медицинским центром мог взорваться автомобиль.

Точных данных о пострадавших нет, однако ряд журналистов утверждают, что погиб один человек.

В социальной сети распространилось видео, на котором видно, что здание центра частично разрушено, в том числе вход полностью превратился в руины.

Ранее сообщалось, что взрыв на митинге привел к трагедии в Пакистане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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